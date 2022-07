Paypal-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Erst kürzlich wurde ein neues mehrjähriges Tief erzeugt. Der Preis fiel auf 71,47 USD ab. Damit stand der Kurs so tief wie zuletzt 2018. Anleger fragen sich zu Recht, wann hat dieser Niedergang ein Ende? Aus charttechnischer Sicht bietet es sich an, zunächst eine Bodenbildung abwarten. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Paypal-Aktie jetzt… Hier weiterlesen