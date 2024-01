Payoneer Global-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Payoneer Global wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 80,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Payoneer Global-Aktie überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,61, was bedeutet, dass Payoneer Global hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Payoneer Global eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Payoneer Global-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Payoneer Global unterhalten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Payoneer Global-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 8,75 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 79,67 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.