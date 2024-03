Payoneer Global Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Payoneer Global betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Payoneer Global derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Payoneer Global in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Payoneer Global festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Payoneer Global in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Payoneer Global auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher wird Payoneer Global hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Payoneer Global zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,5 USD, was eine Steigerung um 87,22 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Payoneer Global-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.