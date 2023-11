Paylocity Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Paylocity ist überwiegend positiv, wie Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmungslage.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Paylocity-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (41,95 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (63,02 Punkte) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 187,57 USD für die Paylocity-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 155,03 USD, was einem Unterschied von -17,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (173,48 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,64 Prozent), wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Paylocity-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 69,89, was 15 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software" (60,7). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.