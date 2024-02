Paylocity Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Paylocity wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,65 Punkten, was anzeigt, dass Paylocity weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,42, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Paylocity aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Paylocity verläuft aktuell bei 179,73 USD, während der Aktienkurs selbst bei 166,06 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 160,43 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Paylocity-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten zu der Beurteilung, dass das durchschnittliche Rating für das Paylocity-Wertpapier vom letzten Monat "Gut" ist. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 217,4 USD, was eine mögliche Steigerung um 30,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (166,06 USD) aus bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Paylocity somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.