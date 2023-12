Paycor HCM Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Paycor Hcm diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Paycor Hcm befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Paycor Hcm liegt bei 63,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 39, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auslöst.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Paycor Hcm-Aktie beträgt 23,07 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,25 USD, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls betrachtet. Die Aktie von Paycor Hcm zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.