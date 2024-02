Paycor HCM Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Paycor Hcm als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 40,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 46,26 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für die Paycor Hcm-Aktie eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild ergibt.

Die Paycor Hcm-Aktie liegt mit einem Kurs von 20,85 USD aktuell +1,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,59 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben die Aktie der Paycor Hcm in den vergangenen zwölf Monaten mit 2 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zuletzt zu einer Bewertung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 30,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 47,08 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Paycor Hcm eine Einschätzung als "Gut".