Paycor HCM Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vornehmen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Paycor Hcm untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Paycor Hcm in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Paycor Hcm liegt bei 73,25, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,42, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Paycor Hcm-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 32,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 62,84 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (20,06 USD) ergibt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Zusätzlich lässt sich die Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine Einstufung von "Schlecht" für Paycor Hcm.