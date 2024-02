Paycom Software Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde bei Paycom Software eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Die Grundlage dieser Auswertung bilden die sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Paycom Software daher in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paycom Software bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,61 als unterbewertet betrachtet wird. Daher wird auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Paycom Software-Aktie (-26,27 Prozent) deutlich von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-3,12 Prozent) nahe beieinander, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Paycom Software von Research-Analysten überwiegend positiv bewertet wird, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 358,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 88,74 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie von Paycom Software insgesamt als "Gut" eingeschätzt.