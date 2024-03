Paycom Software Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Paycom Software-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 3, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Bewertungen für die Paycom Software-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 358,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 89,04 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Paycom Software liegt derzeit bei 0,76 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,26 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Paycom Software um 37,45 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 81,75 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.