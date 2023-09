Paychex: Potenzial für Kursanstieg auf 112,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Minus von -2,49% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 112,90 EUR liegt. Dies würde ein Kurspotenzial von +3,58% bieten. Zwei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zwei sehen sie optimistisch als Kauf an. 13 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und drei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,05 und deutet somit darauf hin, dass die Aktie trotz des schwachen Trends noch immer Potential für einen Anstieg hat.