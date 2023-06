Paychex: Mittelfristiges Kursziel von 112,81 EUR

Die Aktie von Paychex hat in der vergangenen Handelswoche eine neutrale Performance hingelegt und am gestrigen Tag einen Verlust von -0,85% verzeichnet. Die Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial der Aktie jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 112,81 EUR liegt – was einem Anstieg um +9,62% entsprechen würde.

• Paychex: Am 08.06.2023 mit -0,85%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 112,81 EUR

• Aktuelles Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,05

Trotz des neutralen Trends sehen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere zwei Experten teilen diese Einschätzung optimistisch. Etwa ein Fünftel aller Analysten bewerten die Paychex immerhin noch positiv.

Interessant ist auch das Guru-Rating für die Aktie – dieses bleibt auf demselben Niveau wie zuvor (“Guru-Rating ALT”).