Paychex: Mittelfristiges Kursziel bei 114,62 EUR

Die Aktie von Paychex hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag +0,28% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Paychex liegt bei 114,62 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +3,64%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfinden und weitere zwei das Rating “Kauf” vergeben haben, sind 13 Experten neutral eingestellt und drei empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,05 unverändert.