Paychex: Kursziel von 113,41 EUR

Die Aktie von Paychex wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 113,41 EUR und bietet somit ein Potenzial von +12,75%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Paychex notierte am 25.05.2023 bei -0,42%

• Durchschnittliches Guru-Rating liegt nun bei 3,05

• Anteil positiver Analysteneinschätzungen beträgt +21,05%

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine negative Entwicklung gezeigt und verlor insgesamt -0,21%. Gestern betrug das Minus -0,42%, was zu einer neutralen Stimmung am Markt führt.

Laut Bankanalysten gibt es für Investoren jedoch Grund zur Freude: Wenn diese mit dem mittelfristigen Kursziel Recht behalten sollten, ergibt sich ein Potenzial von mehr als +12 %. Zwei Analysten empfehlen gar einen Kauf der Aktie und weitere zwei sehen die Paychex...