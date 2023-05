Paychex: Kursziel von 112,91 EUR aufgestellt

Die Aktie von Paychex wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,91 EUR – ein Potenzial von +12,01% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am gestrigen Tag wurde eine Kursentwicklung von -0,24% verzeichnet

• Die Meinungen der Analysten sind gespalten: 2 empfehlen den Kauf und 3 den Verkauf der Aktie

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nunmehr 3,05 nach zuvor ebenfalls 3,05

Investoren sollten sich nicht vom neutralen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen abschrecken lassen. Dem positiven Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +21,05% steht lediglich die Meinung von drei Experten entgegen, dass es besser wäre die Aktie sofort zu verkaufen. Insgesamt stellt das Mittelfrist-Kursziel eine vielversprechende Gelegenheit für Investitionsmöglichkeiten...