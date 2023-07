Paychex: Kursziel von 109,91 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Paychex um +0,15% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von +4,05% verzeichnet werden, was auf eine optimistische Marktlage schließen lässt.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 109,91 EUR (+2,34%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten Paychex neutral oder pessimistisch.

Aktuell gibt es zwei starke Kaufempfehlungen sowie zwei Kaufempfehlungen. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von zwölf Analysten. Drei Experten empfehlen hingegen einen Verkauf der Anteile und einer ist sogar der Meinung, dass sie sofort verkauft werden sollten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,05 unverändert.