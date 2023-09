Paychex: Kursziel bei 113,73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex ist derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 113,73 EUR und bietet somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +7,19%.

• Paychex: Am 25.09.2023 mit +0,02%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,05

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +19,05%

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um lediglich +0,02% zu und schließt sich damit einer Reihe schwacher Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen an (-2,74%). Die Stimmung am Markt scheint aufgrund dieser Entwicklung pessimistisch zu sein.

Die Einschätzung der Bankanalysten hingegen ist eine andere – sie sehen das wahre Kurspotenzial weit höher als den aktuellen Wert angesetzt. Von insgesamt 21 Experteneinschätzungen sind zwei davon sogar der Auffassung dass es sich hierbei um einen starken Kauf...