Paychex: Kursziel bei 113,72 EUR

Die Aktie von Paychex hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und liegt aktuell bei einem Plus von +2,83%. Am gestrigen Tag konnte ein weiteres leichtes Plus von +0,11% verzeichnet werden. Die Bankanalysten bleiben optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 113,72 EUR (+10,20%). Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Paychex: Positive Entwicklung setzt sich fort mit +0,11%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 113,72 EUR

• Optimistische Einschätzung durch Guru-Rating ALT von 3,05

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwei setzen das Rating auf “Kauf”. Zwölf Experten bewerten die Aktie als “halten” und drei raten zum Verkauf. Einer geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden müsse. Der Guru-Rating ALT bleibt unverändert bei...