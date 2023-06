Paychex: Kurspotenzial von +7,08%

Die Aktie von Paychex hat gestern am Finanzmarkt eine Entwicklung von +0,25% hingelegt und ist damit in den letzten fünf Handelstagen um +0,44% gestiegen. Die Bankanalysten sehen aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 111,17 EUR. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 103,76 EUR würde dies ein Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +7,08% eröffnen.

• Paychex stieg am 16.06.2023 um +0,25%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 111,17 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +20%

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie als kaufenswert einschätzen, haben sich zwölf Experten neutral positioniert und drei sind der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Auch wenn nicht alle Analysten einer Meinung sind über das Potenzial der Aktie zu steigen – mit einem Guru-Rating von...