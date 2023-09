Paychex: Bankanalysten sehen Kursziel bei 110,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete der Finanzmarkt einen Anstieg um +0,14%, was insgesamt einer Steigerung von +0,16% entspricht.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Paychex bei 110,19 EUR und die Analysten sind sich einig: Das Unternehmen bietet Investoren ein Potenzial von -2,39%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während zwei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere sie zum Kauf empfehlen, halten sich zwölf Experten eher neutral und drei raten sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist auf einem Level von 3,05 angekommen nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Insgesamt liegen also weiterhin positive Signale vor.