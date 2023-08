Paychex: Bankanalysten empfehlen Kauf der Aktie – Kursziel bei 110,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Paychex-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,94% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -0,35%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Paychex beträgt 110,08 EUR.

Ein Investment in die Aktie bringt aktuell ein Risiko von -0,92% mit sich. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf beurteilen und weitere zwei sie als kaufenswert sehen (Rating “Kauf”), halten sich zwölf Experten neutral (“halten”). Drei Analysten raten dazu die Aktie zu verkaufen und einer ist sogar davon überzeugt sie...