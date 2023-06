Paychex: Analysten sehen Kursziel bei 111,66 EUR

Die Aktie von Paychex hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -2,60% hingelegt. Trotz dessen sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 111,66 EUR liegt.

• Paychex: Fünftägige Entwicklung bei -4,59%

• Kurspotenzial beträgt +12,23%

• Zahlreiche Experten empfehlen “Halten”

Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere zwei setzen auf einen kaufenswerten Trend. Zwölf Experten empfehlen aktuell ein Halten der Position. Drei Analysten hingegen sprechen sich für einen Verkauf aus und einer sogar dafür, sofort zu verkaufen.

Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen haben viele Experten noch immer ein optimistisches Rating für Paychex mit einem Anteil von +20%. Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,05.