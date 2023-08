Paychex: Analysten sehen Kursziel bei 109,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung -0,11%, wodurch sich das Gesamtergebnis auf -0,73% summiert. Der Markt zeigt sich momentan relativ neutral.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 109,88 EUR hat. Dies würde einem Anstieg um +2,16% entsprechen.

Von insgesamt 20 Analysten bewerten lediglich vier Experten (20%) die Aktie als starken Kauf oder zumindest positiv. Zwölf weitere Experten halten eine Investition für ratsam (“halten”). Drei Analysten raten hingegen zum Verkauf und einer sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde von “Guru-Rating ALT” auf “3,05” angehoben.

Zusammenfassend:

• Paychex fiel um -0,11% am 09.08.2023

• Das mittelfristige Kursziel...