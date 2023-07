Paychex: Analysten sehen Kurspotenzial von 109,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Paychex ist laut Experten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 109,88 EUR und bietet somit ein Potenzial von -4,37% zum aktuellen Kurs.

• Am 31.07.2023 hat Paychex einen Aufschwung von +0,08% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,05

Am Vortag konnte Paychex am Finanzmarkt eine leichte Steigerung von +0,08% verbuchen. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich der Zuwachs auf insgesamt +1,28%. Dies lässt den Markt momentan relativ optimistisch erscheinen.

Obwohl das Unternehmen in letzter Zeit positiv performt hat, bestehen Zweifel an einer nachhaltigen Entwicklung. Trotzdem sehen zwei Experten die Aktie als starken Kauf und weitere zwei als Kaufempfehlung mit etwas weniger Optimismus an. Die meisten Analysten empfehlen...