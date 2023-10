Paychex: Analysten sagen Kurspotenzial von +4,99% voraus - 114,51 EUR das Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern verlor sie am Finanzmarkt 1,53%. Der Markt ist derzeit also relativ neutral gestimmt.

Doch die Meinungen der Bankanalysten sind da schon deutlicher. Sie sehen ein mittelfristiges Kursziel von 114,51 EUR für die Aktie. Das bedeutet ein aktuelles Kurspotenzial von +4,99%.

Während zwei Analysten Paychex als starken Kauf empfehlen und zwei weitere es als Kauf betrachten (optimistisch), halten sich 13 Experten zurück und bewerten es mit “halten”. Drei Analysten glauben sogar daran, dass die Aktie verkauft werden sollte und einer meint sogar sofort.

Das Guru-Rating bleibt bei 3.05 unverändert positiv.

Diese Informationen zeigen auf jeden Fall eine positive Einschätzung für Investoren in Bezug auf Paychex.