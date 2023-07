Paychex: Analysten empfehlen mittelfristiges Kursziel von 110,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,02% erreicht. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig darüber, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 110,46 EUR – was einem Kurspotenzial von +6,72% entspricht.

• Am 10.07.2023 mit +0,02%

• Mittelfristiges Kursziel bei 110,46 EUR

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 3,05

Obwohl einige Experten der Meinung sind, dass die Aktie bereits jetzt ein Kauf sein sollte und andere Investoren noch abwarten sollten (da sie optimistisch aber nicht euphorisch auf Paychex blicken), haben sich insgesamt zwölf Analysten für ein “halten” ausgesprochen. Lediglich drei Experten gehen davon aus, dass es sich um eine Verkaufsaktie handelt; einer geht sogar...