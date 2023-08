Paychex: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 109,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Paychex":

Die Aktie von Paychex wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 109,24 EUR und liegt somit um -4,51% über dem aktuellen Kurs.

• Paychex verzeichnet am 14.08.2023 eine -0,30%ige Kursentwicklung

• Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel auf 109,24 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bei 3,05 nach zuvor ebenfalls 3,05

Paychex konnte sich in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,71% behaupten und legte gestern eine leichte Abwärtsbewegung (-0,30%) hin. Trotzdem herrscht am Markt aktuell Optimismus.

Die Meinungen der Analysten sind eindeutig: Im Durchschnitt sehen sie die Aktie von Paychex bei einem mittelfristigen Kursziel von 109.24 EUR – ein Potenzial von -4,51%. Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zwei bewerten sie als...