Paychex Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Paychex liegt der RSI7 aktuell bei 51,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Das bedeutet, dass es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,78, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet.

Das Anleger-Sentiment für Paychex ist insgesamt "Schlecht", da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden. Weitergehende Studien zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich neutrale Einschätzungen für Paychex abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 119 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild für Paychex in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.