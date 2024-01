Paychex Aktie: Chancenlos!

Die Paychex-Aktie wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet, darunter die Dividende, der Relative Strength Index (RSI), die Analysteneinschätzungen und die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von Paychex bei 3,25 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23 % niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 1,98 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paychex liegt bei 87,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,01 neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 5 Bewertungen zeigt, dass 3 Analysten die Aktie als "Neutral" und 2 als "Schlecht" einstufen. Das Durchschnittsziel der Kursziele liegt bei 119 USD, was eine potenzielle Steigerung um 0,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (117,87 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Paychex-Aktie als "Schlecht" basierend auf verschiedenen Kriterien wie Dividende, RSI, Analysteneinschätzungen und Anleger-Stimmung.