PayPal: Das wird nun Zeit!

PayPal hat am Freitag einen deutlichen Kursaufschwung auf das Parkett gelegt. Endlich, freuen sich Beobachter. Denn die US-Amerikaner haben in den Wochen zuvor weitgehend auf der Stelle getreten. Nun ging es um deutliche 5,5 % aufwärts, was immerhin ein klares Signal an den Markt sein dürfte. Denn damit hat die Aktie in mehrfacher Sicht Zeichen gesetzt.

Die Kurse sind erstmals seit längerer Zeit wieder über die Marke von 60 Euro gezogen. Damit haben die Märkte wohl vor einigen Wochen noch nicht rechnen dürfen. Nun kommt vieles darauf an, was in den kommenden Tagen geschieht.

PayPal: Das Abwarten ist vorbei

Die Kurse waren zuvor seit Jahresanfang um rechnerisch 5,5 % nach oben gelaufen. Das ist angesichts der Kursschwäche des Unternehmens nicht besonders verwunderlich. Im abgelaufenen Jahr war die Aktie teils um mehr als -20 % gesunken. Die Aussichten drehten erst wieder aufwärts, als die Aktie erstmals überhaupt in der eigenen Geschichte unter die Marke von 50 Euro fiel.

Der Markt hat bei ca. 47 bis 48 Euro offenbar die Kursverluste als zu heftig empfunden. Seither legten die Notierungen – vor dem nun erfolgten Ausbruch – um gut 20 % zu. Nun wird es deutlich besser. PayPal ist unverändert noch recht günstig bewertet.

Das KGV des Unternehmens soll für das aktuelle Jahr bei den angenommenen Gewinnen bei nur gut 16 liegen. Das wäre im historischen Vergleich niedrig und auch auf Basis der nun abgeschlossenen Kurskorrektur nach oben ein Einstiegssignal – nach Meinung von Analysten, die wirtschaftlich orientiert agieren.

Die Chartanalysten sehen wie auch die Analysten, deren Kursziele bei Marketscreener zusammengefasst werden, noch immer eine Chance auf Kursgewinne in Richtung von gut 65 bis 67 Euro. Grund ist der Trend-Umbruch, der nun am Freitag für die Aktie belegbar mit dem Übertritt auf mehr als 60 Euro gelungen ist.

