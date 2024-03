PayPal: Das wird gefährlich

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die US-Amerikaner von PayPal stehen vor einer Belastungsprobe. In Europa wird ein eigenes Zahlungsmittelsystem eingeführt, die Börsen werden daher PayPal und seine Aussichten noch einmal checken. Der Umsatz für 2024 wird davon noch nicht berührt sein, der wird ca. 31,8 Mrd. Dollar betragen. Es geht um den Umsatz 2025 – der bei gut 34 Milliarden Dollar taxiert wurde.

Die Börsen werden oder sollten jedenfalls prüfen, wie gut die Aktie aktuell performen kann, wenn die neue Konkurrenz am Markt auftaucht. Die Kennzahlen können sich etwas verschieben.

Wilde Entwicklung in den kommenden Tagen

Es wäre nach gut 7 % Plus in der vergangenen Woche daher nicht überraschend, käme es zu einer recht wilden Entwicklung in den kommenden Tagen. Bleibt dies aus, ist der Kurs tatsächlich gut in Form: Der Aufwärtstrend wurde in diesen Tagen mit dem Kreuzen der 200-Tage-Linie endlich wieder erreicht.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 18.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...