PayPal: Das wahre Kursziel bei 75,74 EUR – eine Steigerung um +39,31%

Die Aktienbewertung von PayPal wird derzeit laut Analysten verkannt. Wenn die Bankanalysten Recht behalten und das mittelfristige Kursziel von 75,74 EUR erreicht wird, könnte dies zu einem Anstieg des Aktienkurses um +39,31% führen.

• Am 22.09.2023 fiel die PayPal-Aktie am Finanzmarkt um -1,26%

• Derzeitiges Kurspotenzial von +39,31%

• Guru-Rating bleibt mit 4,13 unverändert

An den vergangenen fünf Handelstagen erlitt PayPal einen Rückgang von -8,04%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dessen liegt das Kursziel für PayPal aktuell bei 75,74 EUR im Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten. Von insgesamt 45 Bewertungen sind allerdings nicht alle optimistisch eingestellt: Während sich nur neun Experten zum „Kauf“ bekennen und weitere positive Einschätzungen liefern (insgesamt also ein Anteil von...