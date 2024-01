PayPal tut es schon wieder?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Paypal-Aktie wird als "Gut" eingeschätzt, basierend auf 15 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 90,29 USD, was einer potenziellen Performance von 50,18 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 60,12 USD vorliegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor weist Paypal eine Rendite von -10,42 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für IT-Dienstleistungen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,05 Prozent, wobei Paypal mit 30,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Paypal im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,62 %) schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs von 60,12 USD um -21,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -32,72 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

