PayPal: Ein toller Endspurt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal konnte am letzten Tag des Jahres, an dem noch gehandelt wird, ein Plus von immerhin 0,4 % für sich in Anspruch nehmen. Die Notierungen haben in den vergangenen Tagen zwar keinen großen Sprung nach oben gemacht. Aber immerhin: Die Kurse haben sich oberhalb von 55 Euro und nun konkret bei 57 Euro etabliert. Die Notierungen sind aus Sicht der Analysten derzeit schon relativ weit im Versuch, die nächsten positiven Entwicklungen [...] Hier weiterlesen