PayPal: Das ist zäh!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat seinen leichten Aufwärtstrend der vergangenen Wochen schon wieder auf den Prüfstand gestellt. Am Freitag ging es für den US-Finanzdienstleister und seine Aktie um -1,1 % nach unten. Das ist ein deutliches Signal dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Zinsen werden mutmaßlich nicht oder nicht stark steigen. Dennoch zeigen sich die Märkte derzeit sperrig: Die Aktie will einfach nicht in Richtung der vermeintlich verheißungsvollen 60 Euro steigen. Einzig die Analysten bewerten die Situation rund um PayPal derzeit ganz offensichtlich anders.

PayPal: Das sind die Ziele!

Das Unternehmen hat demnach herausfordernde Ziele. Die Aktie kann nach Meinung der Analysten, die über Marketscreener zu Wort kommen, noch deutlich zulegen. Solche Schätzungen reichen meist bis zu maximal 12 Monate. Aktuell liegt diese...