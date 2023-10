PayPal erwartet Umsatzsprung von 86,72% in Q1: Analysten prognostizieren Jahreshoch

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des Unternehmens PayPal, mit Hauptsitz in San Jose, USA, steht in 125 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Auch die Entwicklung der PayPal-Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen sind es nur noch 125 Tage. Die PayPal-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 60,45 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Daten analysieren Experten rechnet man mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte PayPal einen Umsatz von 6,99 Mrd. EUR – nun wird ein Sprung um +86,72 Prozent auf 13,04 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +89,81% auf 1,65 Mrd. EUR steigen.

Auf das gesamte Jahr...