PayPal: Zurück zu alter Stärke?

Am Mittwoch zählte die Aktie des US-Zahlungsabwicklers PayPal mit Zugewinnen von fast 11 Prozent zu den besten Performern im Nasdaq 100 und S&P 500. Nur der Impfstoffhersteller Moderna zeigte sich mit Kurszuwächsen von fast 17 Prozent noch etwas angriffslustiger. In beiden Fällen sind es die vorgelegten Quartalszahlen, die für Kauflaune sorgen. Wie PayPal am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte, ging der… Hier weiterlesen