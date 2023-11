PayPal: Was hinter den Bewegungen steckt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal bewegt sich aktuell nur recht zählebig. Am Donnerstag ging es um minimale -0,2 % abwärts. Das ist bis dato nicht alarmierend und nicht einmal gut begründbar. Es gibt allerdings einen Grund, weshalb es in den vergangenen Tagen um fast -4 % abwärts ging. Die Kurse sind noch nicht stark genug, um wieder in den Aufwärtsmodus zu schalten.

PayPal: Was machen die Zinsen?

PayPal wird als Finanzdienstleister zweifellos von der konjunkturellen Aktivität leben – also davon, wieviel Menschen und Organisationen kaufen und mit den Quasi-Krediten finanzieren. Die Konjunktur allgemein und die Zinsentwicklung speziell sind indes offener denn je. Die Inflationsdaten lassen nach, aber noch nicht entscheidend. Steigende Zinsen wären aktuell wohl Gift für PayPal – zumindest im kommenden Jahr. Bleiben die Zinsschritte jetzt aus, dann...