PayPal: Potenzial von +40,09% auf Kursziel von 85,06 EUR

PayPals Aktie soll laut Analysten momentan unterbewertet sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,06 EUR, was einem Kurspotenzial von +40,09% entspricht.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie einen Anstieg von +0,88% hin und erreichte somit in fünf Tagen ein Plus von insgesamt +4,24%. Die aktuellen Entwicklungen scheinen optimistisch zu stimmen.

Das mittelfristige Kursziel für PayPal wird im Durchschnitt der Meinung der Bankanalysten auf 85,06 EUR geschätzt. Derzeit sind sich nicht alle Analysten über das Potenzial einig – jedoch empfehlen immer noch rund 70% (23) der Experten den Kauf und lediglich wenige halten oder verkaufen.

Zusätzlich zum “Guru-Rating” bleiben auch dessen Indikatoren...