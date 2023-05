PayPal: Kursziel von 90,38 EUR laut Analysten

Die Aktie von PayPal wird derzeit von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 90,38 EUR und bietet somit ein potenzielles Plus von +32,92%.

• Am 05.05.2023 legte die PayPal-Aktie um +4,37% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 90,38 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,17

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktie um insgesamt +2,92% verbessern – eine Entwicklung in Richtung Optimismus am Markt.

23 Analysten empfehlen einen Kauf der PayPal-Aktien und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

72,92 % aller Experteneinschätzungen sind positiv gestimmt.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil auf einem Niveau von 4.17.

Obwohl nicht alle Bankanalysten das gleiche Potenzial sehen wie der Durchschnitt mit dem mittlerweile etablierten Zielkurs für die nächsten Monate ist die Einschätzung...