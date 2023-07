PayPal: Kursziel von 82,62 EUR prognostiziert

Die Aktie von PayPal brachte gestern eine positive Kursentwicklung von +0,37% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen ist ein Plus von insgesamt +0,98% zu verzeichnen. Der Markt scheint derzeit neutral gestimmt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 82,62 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial in Höhe von +23,81%. Von insgesamt 49 analysierten Experten empfehlen 33 (67,35%) einen Kauf oder halten die Aktie für vielversprechend. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,14 stabil.

Trotz einer neutralen Tendenz in der jüngsten Kursentwicklung sind die Analysten größtenteils optimistisch gegenüber der zukünftigen Performance des Unternehmens.