PayPal: Kursziel von 76,32 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,24% zugelegt. Am gestrigen Tag konnte ein Zuwachs von +0,71% verzeichnet werden. Die Stimmung am Finanzmarkt ist demnach weitgehend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 76,32 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, bietet sich aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +35,86%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem positiven Trend.

21 Experten sehen die Aktie als starken Kauf und weitere 9 Analysten empfehlen einen Kauf der PayPal-Aktie. Weitgehend neutral eingestellt haben sich 15 Experten mit einer Bewertung “halten”.

Das Guru-Rating für PayPal bleibt unverändert bei 4,13.