PayPal: Kursziel auf 85,43 Euro - ein Potenzial von +39,02%

Am gestrigen Tag verzeichnete PayPal an der Börse eine Kursentwicklung von -2,38%. In den letzten fünf Handelstagen war das Ergebnis jedoch insgesamt positiv mit einem Anstieg von +0,77%. Im Moment sieht es so aus, als ob der Markt neutral eingestellt wäre und die Analysten in den Bankhäusern hätten diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für PayPal bei 85,43 Euro. Wenn sich die Einschätzungen der Bankanalysten bewahrheiten sollten, hätte die Aktie ein Potenzial von +39,02% für Investoren. Von den insgesamt 23 Analysten sehen 70% das Unternehmen optimistisch und empfehlen einen Kauf oder sogar einen starken Kauf. Zehn weitere Experten schließen sich dieser Meinung an und geben ebenfalls eine positive Bewertung ab.

Die restlichen 14 Experten positionieren sich neutral mit einer...