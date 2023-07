PayPal: Kursziel auf 82,92 EUR gesetzt

Die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankexperten beträgt 82,92 EUR, was einem potenziellen Kursanstieg von +25,01% entspricht.

• PayPal legt um +0,10% zu

• Potenzial von +25,01%

• 70,21% der Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um weitere +0,10%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg um insgesamt +2,84% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Von 23 Analysten wird die Aktie als ein starker Kauf bewertet und zehn weitere Experten empfehlen einen Kauf. Der Großteil der Meinungen ist neutral mit einer Halte-Empfehlung von 14 Experten. Dies ergibt eine positive Einschätzung mit einem Anteil von+70,21%.

Das Guru-Rating bleibt...