PayPal: Kursziel bei 90,51 EUR

Laut Analysten ist die Bewertung der PayPal-Aktie momentan nicht korrekt.

Das wahre Kursziel liegt um +37,27% über dem aktuellen Preis.

• Am 03.05.2023 legte PayPal um +0,44% zu

• Das Kurspotenzial von PayPal beträgt +37,27%

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,17

Gestern stieg der Wert von PayPal am Finanzmarkt um +0,44%.

In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus jedoch -2,07%, was auf eine relativ pessimistische Marktlage hinweist.

Aktuell wird das Kursziel von PayPal auf 90,51 EUR geschätzt.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die mittelfristige Zielmarke für die Aktie bei diesem Wert liegt.

Sollten sie Recht behalten könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +37,27% ergeben.

Einige Analytiker teilen diese Optimismus aber nicht angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Derzeit empfehlen 23...