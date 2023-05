PayPal: Kursziel bei 89,89 EUR - Aktie um +56,11% unterbewertet

Die PayPal-Aktie zeigt sich von ihrer besten Seite. Gestern konnte sie am Finanzmarkt ein Plus von +0,04% verzeichnen und auch die vergangenen fünf Handelstage lieferten positive Ergebnisse in Höhe von +1,24%. Der Markt scheint also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel der PayPal-Aktie bei 89,89 EUR angesiedelt. Damit sehen sie ein deutliches Potenzial für Investoren in Höhe von +56,11%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 23 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 11 setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung mit “halten” geben insgesamt 13 Experten ab. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 4,21.

Fazit: Die PayPal-Aktie wird als starkes Kaufsignal gehandelt und könnte Investoren...