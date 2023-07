PayPal: Kursziel bei 85,35 EUR laut Analysten

Die Aktie von PayPal hat gestern am Markt ein Plus von +0,53% verzeichnet und zeigt damit in der letzten Woche eine positive Entwicklung von +3,68%. Doch wie sehen die Bankanalysten die Lage?

Das mittelfristige Kursziel für PayPal liegt aktuell bei 85,35 EUR. Sollten sie recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +35,94% eröffnen. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend, dennoch empfehlen momentan insgesamt 70,21% der Analysten die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten.

23 Experten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere zehn setzen das Rating auf “Kauf”. Vierzehn andere haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von 4,19.

Fazit: Die Meinungen zur...