PayPal: Kursziel bei 73,29 EUR - Anleger können auf eine positive Entwicklung hoffen

Die Aktie von PayPal hat gestern am Finanzmarkt um +0,79% zugelegt und zeigt auch in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Plus von insgesamt +2,82%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Potenzial der Aktie ist noch lange nicht ausgeschöpft. So liegt das mittelfristige Kursziel laut Experten bei 73,29 EUR – was einem erwarteten Aufwärtspotenzial von +29,40% entspricht.

• PayPal legt innerhalb einer Woche um +2,82% zu

• Bankanalysten sehen Kurspotenzial in Höhe von +29,40%

• 66,67% der Analysten bewerten die Aktie als kaufenswert

Zwar teilen nicht alle Experten diese Meinung angesichts des jüngsten Trends. Aber immerhin halten aktuell 21 Analysten die Aktie für einen “starken Kauf”, während neun weitere “Kauf” empfehlen. Weitere 15 Experten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten”....