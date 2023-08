PayPal: Kurspotenzial von fast 40% - Zielkurs bei 82,80 EUR

Die Aktie von PayPal konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,74% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um -13,88%, was möglicherweise auf eine pessimistische Stimmung im Markt zurückzuführen ist.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 82,80 EUR – ein Potential von fast 40%.

23 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment, während zehn weitere Experten das Rating “Kauf” teilen. Die restlichen 16 Analysten haben sich neutral positioniert und sehen die Bewertung “halten”.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,14 stabil.

Zusammenfassend könnte man sagen: PayPal hat in Zukunft großes Potenzial – trotz des aktuellen schwachen Trends am Markt.

