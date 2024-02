PayPal: Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal wird in wenigen Tagen seine Zahlen präsentieren. Am Montag zeigten sich die Börsen in Lauerstellung. In den ersten Stunden gewann die Aktie schmale gut 0,3 % dazu. Noch bewegen sich die Kurse zwischen 57 und 59 Euro. Die Analysten erwarten im Konsens aktuell nach den Daten von Marketscreener indes einen deutlicheren Gewinn. Die Aktie könnte auf bis zu 67 Euro klettern, so die Prognosen. Dies wären noch einmal ca. 20 %.

Am 7.2. kommen die Zahlen

Zuvor gilt es jedoch, die Zahlen vom 7.2. noch abzuwarten, steht zu vermuten. Denn die werden zeigen, ob das 4. Quartal und damit auch das Gesamtjahr 2023 wie erwartet verlaufen ist. Die Aktie wäre mit einem KGV von 17 aus eigener Geschichte heraus günstig. Analysten sind offenbar derselben Meinung, wie sich hier zeigt. Das Kursziel von 67 Euro steht am 7.2. auf dem Prüfstand!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 05.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...